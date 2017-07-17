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Hakkari Yüksekova'da terör saldırısı: 17 asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi  Esendere beldesi yakınlarında, PKK'lı teröristler tarafından askeri aracın geçişi sırasında bomba patlatıldı. TSK'nın açıklamasına göre, saldırıda 4'ü ağır 17 asker yaralandı

Hakkari Yüksekova'da terör saldırısı: 17 asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu.

PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı patlattığı öğrenildi.

Patlamada 4'ü ağır 17 asker yaralandı.



TSK'DAN AÇIKLAMA

Açıklama şu şekilde:

Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde dördü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada, bölgeye operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:  

"17.07.2017 günü İlimiz Esendere Beldesinden Yüksekova İlçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP (el yapımı patlayıcı) saldırısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 4'ü ağır 17 askeri personel yaralanmış olup; sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye taarruz helikopterleri sevk edilmiş, geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

YOL KAPATILDI

Bu arada patlamanın ardından Yüksekova'dan bölgeye helikopterlerin gittiği görülürken, Yüksekova-Esendere yolu da trafiğe kapandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #Yüksekova
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