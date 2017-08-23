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Hakkari Yüksekova'da terörist kendisini etkisiz hale getirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan taksinin yolcu koltuğunda oturan terörist, üzerinden çıkardığı silahla ateş ederek kendisini etkisiz hale getirdi

Hakkari Yüksekova'da terörist kendisini etkisiz hale getirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uygulama sırasında durdurulan takside bulunan teröristin, üzerinden çıkardığı silahla ateş ederek kendisini etkisiz hale getirdiği bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygulama icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan bir bölücü terör örgütü mensubu paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada  Glock marka tabanca, 2 el bombası, dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #Yüksekova #terörist #taksi
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