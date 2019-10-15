Hakkari, Yüksekova, Van ve Mardin belediye başkanları ile toplam 9 HDP'li gözaltına alındı

HDP'nin Hakkari, Yükseova, Mardin ve Van belediye başkanları "terör örgütüne yardım" suçlaması ile gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis harekete geçti. 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İlk operasyon noktası Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yaşadığı Bulak Mahallesi oldu. Kahraman gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, Çankaya'da bir adreste yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar'ın Hakkari'ye gönderileceği öğrenildi.

Mardin'in de ise HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan'ın evlerine baskın yapıldı. 3 HDP'li gözaltına alınırken evlerinde arama yapıldı.



Üçüncü operasyonun adresi Van oldu. Safak baskınları düzenlendi. HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 3 HDP'li gözaltına alındı.

4'ü belediye başkanı 9 kişi terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek ve işbirliği yapmak ile suçlanıyor.



3 ilde şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyelerde arama yapıldı. Polis, belediye binalarına kimseyi yaklaştırmadı.

ulusal.com.tr