Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında bir askerin şehit düştüğü bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden havan ve doçka silahlı taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan havan toplu saldırıda bir havan topunun 2867 rakımlı tepede mevzi içerisine düşmesiyle bir askeri personel şehit olmuştur. İHA’lar bölgeye sevk edilmiş, bölge yoğun topçu ateşi ile ateş altına alınarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."