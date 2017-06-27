Hakkâri ve Elazığ'da şehit olan 2 kahraman vatan evladı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Er Oğuzhan Küçük Karaman'da, Uzman Çavuş Rıstam Çetin ise İstanbul'da toprağa verildi.

Baba, kahraman oğlunu bu sözlerle uğurlandı, son yolculuğuna. Sözleşmeli er Oğuzhan Küçük Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekeli üs bölgesinde görev yapıyordu. PKK'lıların saldırısında şehit oldu.Şehidi memleketi Karaman'da 10 binden fazla yurttaş karşıladı. Şehit ailesi törende metanetini korudu.Törene Hakkari'de görev yapan ve operasyondayken kardeşinin şehit haberini alan Er Mücahit Hazma Küçük de katıldı.Baba Alaaddin Küçük oğlunun üniformasını giyip terör örgütüne meydan okudu.Elazığ'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin'in naaşı da İstanbul'a gönderildi.Mardin nufüsuna kayıtlı Çetin, Yayladere kırsalında teröristlerin saldırısında şehit olmuştu.İStanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde tören yapıldı. Elazığ Jandarma Özel Harekat Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yapan Çetin, Feriköy Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi.Sivas'ta askerleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dede de son yolculuğuna uğurlandı.Manisa Göçmen Camisi'nde cenaze namazı kılındıktan sonra şehidin naaşı, Merkez Mezarlığında defnedildi.