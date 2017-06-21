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Hakurk ve Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.

Hakurk ve Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere ait 4 mağara, 2 sığınak ve 2 silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 22.00-22.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerinde, operasyon yürüten birliklere eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kandil #hakurk #ırak #tsk
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