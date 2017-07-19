Halk 15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü" olmadığını düşünüyor, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nü ise halkın yüzde 37 desteklerken, yüzde 48’i desteklemiyor. Rakamlar MAK Araştırma Değerlendirme Danışmanlık’ın yaptığı ankette ortaya çıktı. Ankette, NATO ve ABD’nin Türkiye’nin stratejik dostu olup olmadığı da soruldu. Halkın yüzde 78’i bu soruya “hayır” yanıtını verdi.

Halk kontrollü darbe söylemlerine katılmıyor, bürokraside FETÖ’cülerin olduğunu düşünüyor, NATO ve Avrupa Birliği’ni de istemiyor.



Çarpıcı rakamlar, Saray’a yakınlığıyla bilinen MAK Araştırma Değerlendirme Danışmanlık tarafından yapılan anketle ortaya çıktı.



10-16 Temmuz arası 25 il, 158 ilçede 5 bin 400 kişiyle yüzyüze yapılan ankette çarpıcı rakamlar yer aldı.



Yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 78’i 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe olduğu söylemine katılmazken, yüzde 14’ü ise darbenin kontrollü olduğunu düşünüyor. Kararsızların oranı ise yüzde 8. Halkın yüzde 64’ü ise hala üst bürokraside ve milletvekilleri arasında çok sayıda FETÖ’cü olduğu görüşünde.



Halka CHP’nin başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü de soruldu. 5 bin 400 kişiden yürüyüşe yüzde 37 destek çıkarken, yüzde 48’i destek vermediğini açıkladı. Destek verenler, yürüyüşe neden katıldığının gerekçesini ise “CHP’li olmaya” bağlıyor. Adalet için yürüdüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 15.



Türkiye’nin NATO, ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de halka soruldu. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça çarpıcı. Buna göre, “NATO ve ABD’nin Türkiye’nin stratejik dostu olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna halkın yüzde 78’i hayır derken, yüzde 8’i görüş paylaşmadı. AB ile defterin kapatılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 44.



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