Hamaney'in temsilcisi Seyyid Hasan Amili Vatan Partisi'ni ziyaret etti

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Temsilcisi Seyyid Hasan Amili, Türkiye'de temaslarda bulundu. Amili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Temsilciyi, Vatan Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde kalabalık karşıladı. Vatandaşlar, "Kahrolsun Amerika" sloganları attı...

Ziyaretin gündemi yoğundu. Amerika'nın suikasti ile öldürülen İranlı general Kasım Süleymani anıldı. İlk olarak Vatan Partisi Lideri konuştu.

Amerika'nın bir terör devleti olduğunu söyleyen, Hamaneyin temsilcisi Amili, Kasım Süleymani'nin onlara karşı mücadele ettiğini belirtti.

Ziyartte Türkiye ve İran'ın teröre karşı birlik olduğu vurgulandı.

Ziyaretlerinden ötürü Seyyid Hasan Amili'ye teşekkür eden Perinçek, İran'ın Türkiye'ye güvenmesi gerektiğini ifade etti.

ulusal.com.tr