Hamaney: İran, ABD'nin ağzının üstüne yumruğu vurdu

Hamaney, İran'ın başkenti Tahran'da, basın açıklaması yaptı. İran halkının katılımıyla gerçekleşen toplantıda halk tarafından, intikam sloganları atıldı.

Hamaney'in konuşması şöyle:

"Her şey gözlerimizin önünde gerçekleşti. Gözlerimizin önündekini canlı tutmalıyız. Ve Allah'ın yardımıyla birlikte bu büyük gücü harekete geçirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de, birçok kitabımızda kez ifade edildiği gibi yapılanı unutmamalı, hafızalarımızdan silmemeliyiz. Tüm kadınlar, erkekler ve çocuklar, işkenceye maruz kaldı ve bunun karşıısnda direnmeyi başardı. Ve sonrasında Allah onlara yol gösterdi, yolu açtı. Ve bir süre sonra da zafer elde edildi Kur'an'da da ifade edildiğine göre. Ve Allah'a olan bağlılıkları, sabırları ve azmiyle birlikte tüm bu sabırlar geliştirildi.

Ve bugün inancı sağlam gençlerimizin ve insanlarımızın çokluğu ve sayısıyla birlikte memnun değiliz fakat dikkatli olmalıyız.Doğru yolda ilerlemeliyiz. Allah bizim yardımımıza geliyor. Bu dersi unutmamalıyız ve bunu daima aklımızda tutmalıyız, Hayatını kaybeden şehitlerimiz içöin, Süleymani için şunları söylemek istiyorum. Onun şahsi kişilik özellikleri hakkında çok şey söyledndi. Bizim dostumuz, cömert adam şu an da cennette bulunmakta. Onun kişisel özelliklerini hepimiz biliyoruz. Şehit Süleymani cesur ve bilge bir adamdı. Sadece cesur değildi. Bazı insanlar cesurlardır fakat bilgili değillerdir. Bazı adamlar ise bilgili fakat cesur değildir. Bizim şehidimiz Süleymani ise hem cesur hem bilgeydi, herhangi bir tehlike karşısında gözünü kırpmadan ilerleyebilirdi. Ve tüm askerleri cesurdu. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu, söylediği kelimeleri etkiliydi her zaman bir fark yaratırdı. Tüm bununla birlikte gerçek bir mumindi. Cesareti ve temkinliliğiyle birlikte bunları hep allah yolunda kullandı. Gerçek niyetler için, doğru inançların aktarılması için. Gerçek bir savaşçıydı. Askeri dephelerde hem savaşçıydı hem temkinli bir şekilde hareket ederdi. Dinde de öyle.

Savaş cephelerinde de daima kırmızı çizgileri vardı ve bunları asla geçmezdi. Aldığı tedbirler ise gerekli tedbirlerdi ve insanların görmediği tedbirlerdi. Kendisinin yanında yoldaşlarının ve askerlerinin de hayatlarını korurdu. Çünkü kendisini adamış bir insandı. İçişleri konusunda ise hiçbir siyasi partinin yanında yer almazdı fakat kendisi devrimciydi. Kendisinin devrim ideolojileri vardı bu kırmızı çizgidiydi. Onu kimse kendi yanına çekmeyi başaramamıştır. Devrimin ilkeleri onun nceliği ve tutkusu olmuştur. Devrim ruhu söz konusu olduğunda sadece devrime bağlı ve tutkulu olmuştur. Başka cesur eylemlerine ilişkin husus ise düşmanlar onu çok iyi tanırlardı. Kendisi bölge hususlarınında katkısıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayri meşru ABD ve diğer güçlerin karşısında durmayı başardı. Onları uzaklaştırabildi. Tüm propaganda ve diplomatik manevraların, şantajların ve baskıların karşısında duran bir adamdı. Batı'nın karşısında durmayı başarmış bir adamdı. ABD'nin, Filistin konusunda planları vardı. Filistin'in unutulmasını ve kendilerinin kontrolü altında olmasını istediler ve bu adam Gazze şeridinde tüm bu iddialara karşı bir şey gerçekleştirdi. 48 saat içerisinde. İsrailliler ateşkes istediler ve Süleymani'nin gerçekleştirdiği şey budur. Birçok yetkiliyle gerçekleştirmiş olduğumuz toplantılarda daima köşelerde sessiz sakin oturan bir adamdı her zaman alçakgönüllü ve sessiz sakin bir şekilde izlerdi. ABD, Irak'ı, İran Devrimi olmadan önce olduğu gibi, kendi istedikleri şekilde yönetilmesini istediler. İstediklerini yaptırmayı amaçlamaktadırlar. İran'ın da öyle olmasını istediler. İranlı gençler bunun karşısında durdu ve Süleymani'de kendilerine destek sağladı. Askeri danışman olarak bunu gerçekleştirdi. Suriye ve Lübnan'da çalışmalar gerçekleştirdi.

Süleymani'nin şehadetinin çok büyük bir bereketi oldu. Bu aziz şehidimiz bize raporlar verirdi hem yazılı hem sözlü olarak. Ben hem dilimle hem yürekten ona teşekkür ediyordum. Ama o bölgemiz ve ülkemiz için büyük hizmetler yaptı. Bir kıyamet yaptı adeta ve onun maneviyatı onun şehadetini böyle bu cenazelerin bu şekilde uğurlanması hem Bağdat'ta, hem Kerbala'da bu parçalanmış cenazeleri nasıl uğurladılar gördünüz. Onun temiz ruhuna gönülden teşekkür ediyoruz. Kasım Süleymani'nin şehadeti bizim devrimimizin zinde olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Bir grup insan İslam Devrimi'nin sona erdiğini göstermek istiyordu, bunu gerçekleştirmek istiyordu...

Düşman ABD'dir, İsrail'dir, emperyalistlerdir"

