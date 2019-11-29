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Hande Fırat rahatsızlandı program noktalandı! Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl

CNN Türk'te Gece Görüşü programında sunucu Hande Fırat, rahatsızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışması sürerken Fırat, "Bir ara veriyoruz, bir ara veriyoruz arkadaşlar." dedi. CNN Türk'ten yapılan açıklamada programın Hande Fırat'ın rahatsızlığı nedeniyle bitirildiği söylendi

GÜNDEM 29.11.2019, 00:22 29.11.2019, 00:57
Hande Fırat rahatsızlandı program noktalandı! Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl

CNN Türk'te Gece Görüşü programında sunucu Hande Fırat, rahatsızlandığı için program bitirildi.

Fırat, "Bir ara veriyoruz, bir ara veriyoruz arkadaşlar." dedi.

Program konuklarından Hukuçu Ömer Lütfü Avşar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili "normal zamanında 2023'te seçim olursa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" açıklaması sonrası stüdyoda tansiyon yükseldi. Tartışmalar sonrası telefon bağlantısıyla değerlendirmelerde bulunan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, "Erdoğan ikinci kez aday olabilir" dedi.

Tam bu sırada Hande Fırat, programa ara verildiğini duyurdu.

CNN Türk'ten yapılan açıklamada programın Hande Fırat'ın rahatsızlığı nedeniyle bitirildiği söylendi.

Program sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Ömer Lütfü Avşar, "CnnTürk yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi.Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar gecmis olsun dileklerimi iletiyorum..." dedi.

ulusal.com.tr

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