FETÖ'cülerin İran'a bakışı: Türkiye’deki olaylarda İran’ın sorumluluğu olduğunu iddia ediyorlar. Devlet kademelerinde İrancıların etkin olduğunu öne sürüyorlar

FETÖ’nün umudu ABD ve AB. Geleceklerini de ABD ve AB’ye bağlamış durumdalar. Anıl Eren Yıldız FETÖ’cülerin bu konudaki düşüncelerini de aktardı. Yıldız, “hapishanede FETÖ’cülerle 66 günü” anlatmayı şöyle sürdürdü:



TÜRKİYE’YE DEMOKRASİYİ ABD GETİRİR



- ABD konusunda ne diyorlardı?



- ABD’ye karşı çok sıcaklardı. Özellikle imamlar ve eğitimli kesim ABD’yi savunuyordu. Emniyet Müdürü Sezai K. bana şöyle diyordu: “Siz Rusya’yı savunuyorsunuz. Rusya’da demokrasi yok. 2. sınıf bir ülke. ABD ise 1. sınıf bir ülke. Türkiye modernleşmeye 1950’den sonra başladı. Türkiye, ABD sayesinde bugünkü noktaya geldi. Nedense halk en çok ABD’den nefret ediyor. Ama Türkiye’ye demokrasi gelecekse ABD getirecek.”



Erdoğan-Trump görüşmesinde Trump’ın Erdoğan’ı fırçalayacağı ve Hükümet'in FETÖ'nün üzerine gelmesini önleyeceği beklentisi içine girmişlerdi.



AB RAPORUNDAN ÇOK UMUTLULARDI



- AB’ye bakışları nasıldı?



- Ben hapisteyken AB ile ilişkiler gündemdeydi. AB’nin Türkiye’ye baskı yapmasını istiyorlardı. Bu sayede kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Gazetelerde AB’den gelen tepkileri takip ediyorlardı. AB raporunu bekliyorlardı. AB raporunda hükümete sert tepki verilirse rahatlayacaklarını, hatta çıkacaklarını ifade ediyorlardı.



İRAN’A DÜŞMANLAR



- İran konusunda ne düşünüyorlar?



- Bütün konuşmalarında İran düşman olarak görülüyor. Türkiye’de yaşan olaylarda İran’ın sorumluluğu olduğunu iddia ediyorlar. Devlet kademelerinde İrancıların etkin olduğunu öne sürüyorlar. Selam-Tevhit örgütü üzerinden İran’ı suçluyorlar. “Türkiye'nin yönünü Batı’ya çevirmesi lazım. İran ve Rusya’dan hayır gelmez. AKP bunu bir türlü anlayamadı” görüşünü savunuyorlar.



ALEVİLERE EL UZATTIK



- Senin Alevi kökenli olduğunu öğrenince tepkileri ne oldu?



- Hemen İzzettin Doğan’ın Cami-Cemevi projesini hatırlatarak kendilerinin Alevilere el uzattıklarını söylediler. Daha önce Tunceli’de FETÖ dershanesinde müdürlük yapmış Muharrem P. özellikle bana yaklaşarak etkilemeye çalıştı. Bana “Ulusalcı oluşunu anlamıyorum. Alevi ulusalcı olur mu? Alevilere en çok Atatürk zarar verdi” gibi sözler söyledi.



SİYASİ AYAĞIN ÜZERİNE GİDİLMEMESİ BİR UMUT



- Darbe girişiminin 'siyasi ayağı'nın üzerine gidilmemesini nasıl değerlendiriyorlar?



- Siyasi ayağın üzerine gidilmemesini bir umut olarak görüyorlar. Değerlendirmeleri şöyle: “Bizi geçmişteki yaptıklarımızla suçluyorlar. Ama geçmişte emir aldığımız siyasilerin üzerine gitmiyorlar. Bizi 17-25 Aralık’ta yalnız bırakanlar şimdi onların dizlerinin dibinde. Onlara operasyon yapılacağına ihtimal vermiyoruz. Bu iyi bir şey. Onlara operasyon yapılmazsa bizler de bir süre yatar çıkarız.”



HER ŞEYİ PERİNÇEK PLANLADI!



- Doğu Perinçek’e niye kızgınlar?



- Doğu Perinçek’e özel önem veriyorlar. TSK’da, yargıda, dış politikada yaşananlardan ve bu kurumlardaki FETÖ tasfiyesinden onu sorumlu tutuyorlar. Her gelişmenin arkasında onu görüyorlar. Rusya’dan FETÖ’nün derdest edilmesinden Perinçek’i sorumlu tutuyorlar. FETÖ’nün başına gelenleri onun planladığını iddia ediyorlar.



NEDEN SOLCULARLA DEĞİL MİLLİYETÇİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ?



- Emniyet Müdürü Şaban Ö. ile tartışırken bana şunları söyledi:



“Siz üniversitelerde neden solcularla değil de neden milliyetçilerle işbirliği yapıyorsunuz. Milliyetçiler kafasız adamlardır. Kolay kullanılır. Oysa ki solcularla işbirliği yapsanız bugün çok farklı halk hareketleri olabilir.”/Aydınlık