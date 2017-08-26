Yeni Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemeyle Harp Okulu komutanı rektöre bağlandı. Harp Okullarında eğitim ve öğretimden artık dekan sorumlu olacak. Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak dekan harp okulu komutanıyla aynı rütbede olacak ve aralarında astlık üstlük ilişkisi olmayacak

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Harp Okulları yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi. Değişikliğe göre, Harp Okulları Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesine bağlı olacak, rektörü de üniversitenin rektörü olacak.



Kararnameyle, Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarında eğitim ve öğretimden dekan sorumlu olacak. Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak dekanın rütbe karşılığı harp okulu komutanıyla aynı olacak, okul komutanı ile arasında astlık-üstlük ilişkisi bulunmayacak.



Dekan, Milli Savunma Bakanı tarafından 3 yıllığına atanacak. Süresi biten dekan yeniden atanabilecek.



Kararnameyle, harp okullarında plan ve programlar Milli Savunma Üniversitesi Senatosunun kararı ve Milli Savunma Bakanının onayıyla yürürlüğe girecek. İdari hizmetler harp okulu komutanı, dekan ve öğrenci alay komutanı tarafından yürütülecek. Yönetim Kurulu ve disiplin kuruluna başkanlığı rektör yapacak. Böylece harp okulu komutanı rektöre bağlanmış olacak.



Düzenlemeye göre, Harp okullarındaki boş yardımcı doçent kadroları Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecek.



Harp okullarında artık lisans üstü düzeyde eğitim de verilmeyecek.



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