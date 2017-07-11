Hakkari'de şehit olan Uzman çavuş Harun Arvas son yolculuğuna uğurlandı. Aslen Vanlı olan şehi,t ailesinin yaşadığı Bursa'da defnedildi. Amcası törende "Ağlamayacağız, dik duracağız" dedi.

Resmini öpmeye doyamadılar. Şehide helallik verdiler, vatan sağolsun dediler.



Uzman Çavuş Harun Arvas, Hakkari'de Orman Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapıyordu. PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit oldu.



Ailesinin yaşadığı Bursa'da tören yapıldı. Binlerce Bursalı cenaze namazına katıldı.



Törende şehidin amcası Abdüsselam Arvas, bölücü terör örgütüne meydan okudu.



Cenaze namazını da şehidin amcası olan Van Müftüsü Nimetullah Arvas kıldırdı.



Aslen Vanlı olan şehidin naaşı Hamitler Garnizon Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.







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