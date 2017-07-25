Darbe girişimini bir gün öncesinden bildiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Atilla Uğur, FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasını da 2 ay önce Ulusal Kanal'da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte katıldığı programda bildirmişti.

Darbe girişimini bir gün öncesinden bildiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Atilla Uğur, FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasını da 2 ay önce Ulusal Kanal'da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte katıldığı programda bildirmişti.



Can Karadut'un sorularını yanıtlayan Uğur, İzmir'de FETÖ'nün yeniden yapılandığına dikkat çekmişti.







İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ/PDY'ye karşı İzmir Emniyeti Terör ve İstihbarat şubelerinin ekipleri ortak çalışma yaptı. İzmir,İstanbul, Muğla ve Aydın illerindeki araştırmalar sonrasında 131 kişi hakkında gözaltı karara çıkarıldı. Bunlardan da 114'ü yakalandı.



Yakalanan kişilerin cep telefonlarındaki ve dijital materyallerdeki incelemelerle, örgütünün ByLock gibi şifreli yeni bir haberleşme sistemini kullandıklarının da ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Bu sistemle ilgili emniyetin bilişim uzmanlarının çalışma yürüttükleri ifade edildi.