Batman Valiliği, Hasankeyf’te tehlike oluşturan kayaların düşürülmesinin uzman dağcılar tarafından "ekolojik kaya kırıcı teknolojisi" ve "hidrolik kriko" yöntemleri ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Batman Valiliği, Hasankeyf’te tehlike oluşturan kayaların düşürülmesinin uzman dağcılar tarafından "ekolojik kaya kırıcı teknolojisi" ve "hidrolik kriko" yöntemleri ile gerçekleştirildiğini bildirdi.





Batman Valisi Ahmet Deniz, sosyal medyada Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin bulunduğu alanda patlayıcı kullanıldığı iddiası üzerine ilçede incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, 12 bin yıllık kayaların dinamitle patlatıldığı yönündeki haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hasankeyf Antik Kenti'nin Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Güçlendirilmesi çalışmalarında herhangi bir patlayıcı madde kullanılmamaktadır. Bilim heyeti nezdinde uzman dağcı ekipler tarafından tehlike arz eden kayalar ekolojik kaya kırıcı teknolojisi ve hidrolik kriko yöntemleriyle kontrollü bir şekilde düşürülmektedir."



