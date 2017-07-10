Suriye'de ordu güçlerinin hakimiyetndeki bölgeden atılan top mermisi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki kırsal alana isabet etti.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle karşılık verdi.
Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.
ulusal.com.tr
Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsal alanına, Suriye'den atılan top mermisi düştü. Angajman kuralı gereği sınır birlikleri top mermisinin geldiği noktaya misliyle karşılık verdi.
Suriye'de ordu güçlerinin hakimiyetndeki bölgeden atılan top mermisi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki kırsal alana isabet etti.
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