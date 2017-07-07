Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bazı bölgelerin, 8-22 Temmuz tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge halkının can ve mal güvenliklerini korumak, yasa dışı geçişleri engellemek, teröristlere karşı daha etkin mücadele vererek hudut emniyetini sağlayabilmek amacıyla belirlenen bölgelerin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Görentaş Hudut Karakolu Bölgesi, Belengöz Hudut Karakolu Bölgesi ve Pulluyazı Hudut Karakolu Bölgesi, 8 Temmuz saat 08.00'den başlayıp 22 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları açısından belirtilen süre içerisinde bu bölgelere girmeleri yasaktır."