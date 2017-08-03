HATAY'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 11'i tutuklandı

HATAY'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'inin tutuklandığı 23 kişinin ise adli kontrol şartıyla, 8'i de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.