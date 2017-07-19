Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu il genelinde farklı adreslere eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda, Suriyelilere zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
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