Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...

Hatay'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu il genelinde farklı adreslere eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda, Suriyelilere zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Etiketler; #hatay #fuhuş operasyonu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Uyuşturucuyla mücadele milli bir seferberlik meselesidir
Sonraki Haber
Almanya, Türkiye'nin büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.