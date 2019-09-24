Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.



Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.



Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği tarafından kazaya dair yapılan açıklamada "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.