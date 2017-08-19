Hatay'da terör örgütü IŞİD operasyonu düzenlendi. İskenderun-Antakya karayolunda durdurulan araçtaki 5 terör örgütü IŞİD mensubu yakalandı. Polise saldırması üzerine bir zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü IŞİD mensubu gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, IŞİD mensubu olduğunu tespit ettikleri zanlıları takibe aldı.







Ekipler, İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında 31 RT 300 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ayağından vurulan zanlı, etkisiz hale getirildi.



Operasyon nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Bomba imha ekiplerinin araçtaki araması sürdü.











