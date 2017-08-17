Hatay'ın Arsuz ilçesi'nde Karaağaç mahallesinde bir okul inşaatında göçük meydana geldi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi'nde Karaağaç mahallesinde bir okul inşaatında göçük meydana geldi.



İtfaiye ve AFAD ekipleri 2 işçiyi yaralı kurtarırken , arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi





Ayrıntılar gelecek...