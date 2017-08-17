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Hatay'da okul inşaatında göçük!

Hatay'ın Arsuz ilçesi'nde Karaağaç mahallesinde bir okul inşaatında göçük meydana geldi.

Hatay'da okul inşaatında göçük!

Hatay'ın Arsuz ilçesi'nde Karaağaç mahallesinde bir okul inşaatında göçük meydana geldi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri 2 işçiyi yaralı kurtarırken , arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay
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