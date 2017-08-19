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Hatay'da polis ve jandarmadan operasyon: 2 gözaltı

HATAY'ın Belen İlçesi'ndeki Top Boğazı Bölgesi'nde özel harekat polisleri ve jandarma bir aracı ateş açarak durdurdu. Olay sonrası bölge, araç trafiğine kapatıldı. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Hatay'da polis ve jandarmadan operasyon: 2 gözaltı

HATAY'ın Belen İlçesi'ndeki Top Boğazı mevkiinde bir araç 'dur' ihtarına uymadı.

Aracı, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açarak durdurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yol araç trafiğine kapatıldı. 

Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyonda araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #jandarma #Belen #hatay
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