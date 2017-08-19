HATAY'ın Belen İlçesi'ndeki Top Boğazı mevkiinde bir araç 'dur' ihtarına uymadı.
Aracı, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açarak durdurdu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yol araç trafiğine kapatıldı.
Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyonda araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY'ın Belen İlçesi'ndeki Top Boğazı Bölgesi'nde özel harekat polisleri ve jandarma bir aracı ateş açarak durdurdu. Olay sonrası bölge, araç trafiğine kapatıldı. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
HATAY'ın Belen İlçesi'ndeki Top Boğazı mevkiinde bir araç 'dur' ihtarına uymadı.
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