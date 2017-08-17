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Hatay'da terör operasyonu: 1 asker yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

Hatay'da terör operasyonu: 1 asker yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayılan Mahallesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı ve bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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