Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Karayılan Mahallesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı ve bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.
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