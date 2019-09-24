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Hatay'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Hatay'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 

Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi. 

Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı. 

Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #göçmen #hatay #reyhanlı
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