Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul önümüzdeki 3 gün boyunca bunaltıcı havadan kurtulamayacak. Salı ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor.
Bu akşam (cuma) nem oranının % 77, hava sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.
Cumartesi günü gündüz nem oranının % 62, gece ise % 79 olması bekleniyor.
Cumartesi günü gündüz hissedilen hava sıcaklığının 34 derece, gece ise 24 derece olması bekleniyor.
Pazar günü gündüz nem oranının % 63, gece ise % 75 olması bekleniyor.
Pazar günü gündüz hava sıcaklığının 34 derece, gece ise 23 derece olması bekleniyor.
ulusal.com.tr
Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul önümüzdeki 3 gün boyunca bunaltıcı havadan kurtulamayacak. Salı ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor
Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul önümüzdeki 3 gün boyunca bunaltıcı havadan kurtulamayacak. Salı ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor.
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