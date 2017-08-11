Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul önümüzdeki 3 gün boyunca bunaltıcı havadan kurtulamayacak. Salı ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor

Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul önümüzdeki 3 gün boyunca bunaltıcı havadan kurtulamayacak. Salı ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor.



Bu akşam (cuma) nem oranının % 77, hava sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.



Cumartesi günü gündüz nem oranının % 62, gece ise % 79 olması bekleniyor.



Cumartesi günü gündüz hissedilen hava sıcaklığının 34 derece, gece ise 24 derece olması bekleniyor.



Pazar günü gündüz nem oranının % 63, gece ise % 75 olması bekleniyor.



Pazar günü gündüz hava sıcaklığının 34 derece, gece ise 23 derece olması bekleniyor.



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