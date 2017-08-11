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Hava 3 gün daha bunaltıcı olacak, yağmur da geliyor (İstanbul hava durumu)

Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul önümüzdeki 3 gün boyunca bunaltıcı havadan kurtulamayacak. Salı ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor

Hava 3 gün daha bunaltıcı olacak, yağmur da geliyor (İstanbul hava durumu)

Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul önümüzdeki 3 gün boyunca bunaltıcı havadan kurtulamayacak. Salı ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor.

Bu akşam (cuma) nem oranının % 77, hava sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Cumartesi günü gündüz nem oranının % 62, gece ise  % 79 olması bekleniyor.

Cumartesi günü gündüz hissedilen hava sıcaklığının 34 derece, gece ise  24 derece olması bekleniyor.

Pazar günü gündüz nem oranının % 63, gece ise  % 75 olması bekleniyor.

Pazar günü gündüz hava sıcaklığının 34 derece, gece ise  23 derece olması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava #sıcaklık #yağmur
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