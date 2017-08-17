Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, bir süre önce yapılan hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Kağızman ilçesi kırsalında bulunan Çemçe bölgesinde 7 Ağustos'ta yapılan operasyonda 2 teröristin ölü ele geçirilmesi sonrası operasyon genişletildi.
Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için genişletilen hava destekli operasyonun devamında ise 8 Ağustos'ta aynı bölgede 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kars Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, operasyonda toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bu teröristlerin kimliklerinin belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, öldürülenlerin "Ali Direj", "Gelhat", "Hayri", "Rüstem" ve "Erez" kod adlı teröristler olduğu kaydedildi.
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, bir süre önce yapılan hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, bir süre önce yapılan hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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