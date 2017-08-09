Hava Elektronik Sanayi, Katar'ın başkenti Doha'da ofis açacak. Ofis, HAVELSAN ile Katar arasındaki dayanışmayı genişletmeyi hedefliyor. Doha'da yürütülen projeler de buradan takip edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan HAVELSAN, Katar'da ofis açmaya hazırlanıyor.



Doha'da açılacak ofis, HAVELSAN ile Katar arasındaki dayanışmayı genişletmeyi ve şirketin bu ülkede yürüttüğü projeleri takip etmeyi hedefliyor.



Katarlı yetkililerle HAVELSAN'ın faaliyet alanları kapsamında teknik eğitim, deniz sistemleri gibi birçok konuda görüşmeler devam ediyor.



Hava Elektronik Sanayi, Katar ile 2013 yılından beri çok sayıda konuda iş birliğine imza attı. İş birliği alanları; siber güvenlik, bilgi teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, eğitim ve simülasyon teknolojilerini kapsıyor.



Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN'ın, Katar Savunma Bakanlığı'na uçuş simülasyonu sistem projesini yaptığını ve yakında kullanılmaya başlanacağını dile getirdi.





ulusal.com.tr