Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...
Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
AKP'den Erdoğan'ın 'racon' çıkışıyla ilgili açıklama
AKP'den Erdoğan'ın 'racon' çıkışıyla ilgili açıklama

Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Orgeneral Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devretti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nurettin Canikli'nin katılımıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında devir teslim töreninin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Abidin Ünal'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devrettiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun da katıldığı ifade edilen açıklamada, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Orgeneral Ünal'a şilt verdiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hava kuvvetleri komutanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Genç futbolcu Samet Algu yaşamını yitirdi
Sonraki Haber
Mario Gomez dosyası kapandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.