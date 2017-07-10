Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına başlandı.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu, tutuksuz 157 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Savunmalara geçilmeden önce, bazı sanık avukatları, savunmada önceliğin etkin pişmanlıktan yararlananlara verilmesi ve duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulundu.



Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, duruşmanın kapalı yapılması talebinin reddine, etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların savunmalarının öncelikle alınması talebinin ise kabulüne karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyetinin kararını açıklayan Başkan Sabahattin Sarıdoğan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesinde, duruşmaların genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebileceğinin öngörüldüğünü hatırlattı.



Sarıdoğan, davaya konu olayda, ilgili madde gerekçelerindeki genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı durumların oluşmadığı kanaatine vardıklarını, bu nedenle duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebin reddine karar verdiklerini bildirdi.



Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların savunmalarının öncelikle alınması yönündeki talebin de reddine karar verildiğini açıklayan Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sanık savunmalarının iddianamedeki sıraya göre alınacağını kaydetti.



İddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlanacak.



76'sı "mahrem imam"



İddianamede, 76'sı "mahrem imam", 81'i ise "örgüt üyesi askeri personel" olan sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "cumhurbaşkanına suikast", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.