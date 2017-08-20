Leyleklerin sıcak iklimlere göçe başlamasının, İstanbul'da uçaklar için olası bir tehlikeye yol açmaması adına havada da göç alarmı başladı. Pilotlar son günlerde gördükleri göç eden leylek sürülerini İstanbul Atatürk ve Sabina Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne anında bildirerek olası bir tehlikenin önüne geçmeye çalışıyorlar

Leylek sürülerinin yaz mevsiminin bitmesine yaklaşılması nedeniyle daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna çıkmaya başlaması İstanbul'da iniş ve kalkış yapacak uçaklar için de 'Leylek' alarmı verilmesine yol açtı.



Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; Pilotlar da gördükleri göç eden leylek sürüleri nedeniyle kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor. Özellikle göç yolları üzerinde bulunan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerine dikkat ediliyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da uyarıyor. Olası çarpma tehlikelerine karşı da kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.



LEYLEK OK GİBİ SAPLANMIŞTI



Bugüne kadar leylekler birçok uçağa hasar verdi. 18 Ağustos 2015'de Singapur Havayolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra leylek sürüsünün içine girmişti. Burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağında ve motorunda hasar oluşan uçak burun kısmına ok gibi saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı'na dönüş yapmıştı.



KOKPİTTEN İÇERİ GİRMİŞTİ



Leylek çarpmalarının en ilginci ise 1 Nisan 2004 yılında yaşandı. İstanbul-Adana seferini yapan THY'nin RJ-100 tipi "Gaziantep" adlı uçağı, tırmanış sırasında leylek sürüsünün içine girdi. Uçağa çarpan leylekler, önce sol taraftaki bir numaralı motoru devre dışı bıraktı, kokpit camına çarpan bir leylek ise menteşeleri patlatarak içeri girdi ve yardımcı pilotun başını sıyırmıştı.



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