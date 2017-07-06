Güvenlik önlemi gerekçesiyle havalimanlarına "vücut tarayıcı cihazlar" getirildi. Yeni sistemin diş protezi çektirir gibi tarama yapacağı ve görüntüyü ekran yansıtacağı belirtildi. Montajına başlanan cihazlardan İstanbul Atatürk Havalimanı'na 10, Ankara ve İzmir'e de 4'er tane konulacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarında vücüt tarayıcı cihaz dönemi başlıyor.



Amerika uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılmasından sonra havaalanlarındaki güvenlik önlemleri artırıldı.



Yeni önlemlerden en çok dikkat çekeni de 'Vücut Tarayıcı cihazlar".



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı için 10, Ankara ve İzmir için ise 4'er 'Vücut Tarayıcı' aldı.



Yeni sistem İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilerek montajına başlandı.



Dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra iç hatlardaysa güvenlik kontrolü bögesine kurulacak cihazlar yolcunun üzerindeki plastik, seramik ve sıvı dahil tüm unsurları tespit edebiliyor.



Yolcu cihazın içine girdikten sonra iki kez sağlı ve sollu olarak dönüyor. Sistemde tıpku diş protezi çekilir gibi görüntü alınıyor.



Sistemden alınan görüntü operatörün önüne düşüyor ve tehlikeli bir madde tespit edildiği anda da güvenlik görevlileri duruma müdahale ediyor.



ulusal.com.tr

