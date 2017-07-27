TCDD: Haydarpaşa Limanı'nda 5 vinç, 100 konteyner devrildi.
TCDD'den yapılan açıklama şöyle;
Kamuoyu'nun Dikkatine:
Bugün İstanbul'da meydana gelen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle;
Haydarpaşa Liman Rıhtımı'nda bulunan 4 adet vinçten 1 adedi, Liman Sahası'nda bulunan 9 adet vinçten 4 adedi devrilmiştir.
Fırtına nedeniyle limanda bulunan 100 civarında konteyner devrilmiş, içerisinde kimyasal madde bulunan konteynerlerin üzerine vinçlerin devrilmesiyle çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüştür.
ulusal.com.tr
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları: Haydarpaşa Limanı'nda 5 vinç, 100 konteyner devrildi
TCDD: Haydarpaşa Limanı'nda 5 vinç, 100 konteyner devrildi.
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