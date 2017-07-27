Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları: Haydarpaşa Limanı'nda 5 vinç, 100 konteyner devrildi

TCDD: Haydarpaşa Limanı'nda 5 vinç, 100 konteyner devrildi.



TCDD'den yapılan açıklama şöyle;



Kamuoyu'nun Dikkatine:

Bugün İstanbul'da meydana gelen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle;



Haydarpaşa Liman Rıhtımı'nda bulunan 4 adet vinçten 1 adedi, Liman Sahası'nda bulunan 9 adet vinçten 4 adedi devrilmiştir.



Fırtına nedeniyle limanda bulunan 100 civarında konteyner devrilmiş, içerisinde kimyasal madde bulunan konteynerlerin üzerine vinçlerin devrilmesiyle çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüştür.





ulusal.com.tr