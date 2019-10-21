Haydarpaşa-Sirkeci ihalesi! Karara itiraz eden İBB başsavcılığa başvurdu

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Hazerfen Danışmanlık Şirketi'ne kiralanmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etti.

Garlarla ilgili 4 Ekim'de yapılan ihalede son 2'ye İBB ve Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi kalmıştı.

15 gün ara verildikten sonra ihale tekrar yapıldı. Ancak İBB ihaleye davet edilmedi. Garlar aylık 350 bin lira kira bedeliyle Okçular Vakfı'na başkanlık eden Hüseyin Avni Önder'in Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elenmesi ve ihaleye devat edilmemesi üzerine belediyeden usulsüzlük açıklması geldi.

Garların kamuya ait olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihalenin iptali için Anadolu Başsavcılığı'na başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'yla ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan'a seslendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri "tartışmalar içinde yer almak istemediklerini" açıkladı.

ulusal.com.tr