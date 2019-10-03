Hayvan Hakları Yasası’nın temelini oluşturacak taslak raporu hazırlandı. 34 önerinin bulunduğu taslak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Meclis'e sunulacak. Peki taslakta beklentiler karşılanıyor mu? Ayrıntılar, haberimizde..

Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, taslak raporunu hazırladı. Raporda 34 öneri yerini aldı.Hayvan haklarını koruyan yasa 2004’te çıkmıştı.İhtiyacın ortaya çıkmasının ardından yasanın değişikliğiyle ilgili ilk girişim 2011’de oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da beklemede olan yasayı 2018’de tekrar gündeme getirmişti. Meclisin Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu da uzun süredir üzerinde çalıştığı taslak raporunu hazırladı. 2004’ten bu yana değişiklik bekleyen yasaya temel oluşturulacak öneriler yapıldı.Taslağa göre, hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi, yani eşya sayılmamalı.Taslağa göre hayvanları öldürme ve cinsel istismar suç kapsamına girmeli.Ayrıca belediyelere bütçe verilmesi, faytonların sınırlandırılması ve hayvan polisleri de taslaktaki başlıklar arasında.Taslakta hayvanlara yönelik suçlarda ayrımın ortadan kaldırılması bulunuyor. Sokak hayvanı yerine evcil hayvan ve yaban hayvanı ifadesi kullanılması öneriliyor. Suç kapsamında sahipli ve sahipsiz havyan ayrımı yapılmaması gerektiği vurgulanıyor.Taslak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Meclis'e sunulacak. Kabul edilirse yasalaştırma süreci başlamış olacak. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, yasanın uygulanması için yapılanmanın önemli olduğuna dikkat çekti.