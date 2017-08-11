Kurban Bayramı yaklaşıyor. Manisa'daki hayvan üreticileri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Ancak üreticiler yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. "Üretici zor durumda." diyen besicilerin Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan talepleri var. Yem fiyatlarının düşürülmesini isteyen üreticiler, hayvan ithalatı yapılmaması gerektiği görüşünde.

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar da görücüye çıktı.



İşte üreticinin sıkıntısı bu. Hem yem fiyatlarındaki artış hem de hayvancılık politikası nedeniyle üretici şikayetçi.



Manisalı kurbanlık yetiştiricileri, üreticilerin desteklenmesi gerektiği görüşünde. Besiciler, Gıda ve Tarım Bakanlığı'na seslendi.



Besicilere göre hayvan ithalatı et fiyatlarını düşürmez. Kalıcı bir çözüm şart.



Üreticilerin Bakanlık'tan beklentisi yem vergilerinin düşürülmesi.





ulusal.com.tr