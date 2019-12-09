Hazırladığımız dosya haberler FETÖ'cüleri rahatsız etti

Yeni parti tartışmalarının odağındaki eski bakan Ali Babacan ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi yolculuğunu anlatan dosya haberler bazı kesimleri rahatsız etti.

İki ismin Türkiye siyasetindeki gerçek rollerini anlatan dosya haberlerimiz özellikle FETÖ'cü çevreleri rahatsız etti. FETÖ'cü sosyal medya hesapları Ulusal Kanal'ı hedef alarak dosya haberden duydukları rahatsızlıkları ortaya koydu.

İnternet siteleri üzerinden kaleme alınan haberlerde ise Babacan ve Davutoğlu'na destek verildi. Haberlerde Ali Babacan’a çelme amacı taşıdığı savunuldu.

Haberlerde Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rakibi olarak ifade edildi.

FETÖ'cü haber siteleri ve sosyal medya hesaplarını rahatsız eden haberlerin linkleri ile metinleri de paylaşıldı.



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