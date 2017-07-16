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HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

Taşdemir, hakkında daha önceki bir dosyadan kaynaklı yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen Taşdemir, hakkında daha önceki bir dosyadan kaynaklı yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Taşdemir’in, Bakırköy Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz 20 Mart'ta da Diyarbakır'da gözaltına alınan Taşdemir 18 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. 

Etiketler; #hdp #ağrı #dilan dirayet taşdemir #atatürk havalimanı
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