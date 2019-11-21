banner1199

banner1197

HDP'den Rusya karşıtlığı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda partisi adına söz aldı. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda konuşan HDP'li Paylan, "Rusya, Ukrayna'da neler yaptı biliyoruz. Rusya, güney sınırlarımıza yerleşti. S-400 geldi ama kuramayacaksınız. S-400'ü bırakın. Demokratik siyaseti savunalım" dedi

GÜNDEM 21.11.2019, 12:52
HDP'den Rusya karşıtlığı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Görüşmede partisi adına HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan söz aldı.

Paylan, Rusya karşıtlığı yaptı.

HDP'li Paylan, şunları söyledi:

"Rusya, Ukrayna'da neler yaptı biliyoruz. 

Rusya, güney sınırlarımıza yerleşti.

S-400 geldi ama kuramayacaksınız.

S-400'ü bırakın. Demokratik siyaseti savunalım."

ulusal.com.tr

#hdp #rusya
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P