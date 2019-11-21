HDP'den Rusya karşıtlığı
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda partisi adına söz aldı. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda konuşan HDP'li Paylan, "Rusya, Ukrayna'da neler yaptı biliyoruz. Rusya, güney sınırlarımıza yerleşti. S-400 geldi ama kuramayacaksınız. S-400'ü bırakın. Demokratik siyaseti savunalım" dedi
GÜNDEM 21.11.2019, 12:52
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.
Görüşmede partisi adına HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan söz aldı.
Paylan, Rusya karşıtlığı yaptı.
HDP'li Paylan, şunları söyledi:
"Rusya, Ukrayna'da neler yaptı biliyoruz.
Rusya, güney sınırlarımıza yerleşti.
S-400 geldi ama kuramayacaksınız.
S-400'ü bırakın. Demokratik siyaseti savunalım."
ulusal.com.tr
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