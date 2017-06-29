Terör örgütü PKK’nın siyasal uzantısı HDP, CHP’nin yürüyüşüne en iyi katkı sunacakları yerden katılacağını açıkladı. Açıklamayı HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım yaptı. Yürüyüşü başından bu yana desteklediklerini söyleyen Yıldırım, “En uygun, en iyi katkı sunabileceğimiz yerinden itibaren yürüyüşün içerisinde bulunacağız.” dedi.

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