“Başından beri destekliyoruz” dedi. Yürüyüşe katılacakları yeri tartıştıklarını söyledi.
Terör örgütü PKK’nın siyasal uzantısı HDP’den, “Adalet” adı verilen CHP yürüyüşüne bir destek daha geldi.
Açıklamayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım yaptı. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, yürüyüşe nereden katılacaklarını MYK toplantısında belirleyeceklerini söyledi, “Yürüyüşün hiç dışında olmadık” vurgusu yaptı.
Yıldırım, "Biz bu yürüyüşün yanındayız, destekliyoruz. Bu yürüyüşe belli bir yerden katılacağımız içimizde tartışılan bir husustur. Yarın MYK toplantımızdan sonra bu netleşecektir. Yürüyüşün en uygun, en iyi katkı sunabileceğimiz yerinden itibaren içerisinde bulunacağız. Yoksa düşünsel olarak, destek olarak hiçbir zaman dışında olmadık." dedi.
ulusal.com.tr
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