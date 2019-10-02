Bir anne daha evladı için soluğu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde aldı, evlat nöbetine başladı. Ailelerin alkışlarla karşıladığı anne Melike Akdoğan, 14 yaşında kaçırılan oğlu Abdülkadir'i arıyor. Çocuklarını PKK’dan HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutarak isteyen analara bin 470 kilometre uzaklıktaki İzmir’den bir destek daha geldi. “Diyarbakır analarının vatan ve insanlık nöbetinde olduğunu vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, “PKK ve destekçileri, çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacağını” belirtti.

Böyle seslendi oğlun anne Melike Akdoğan. 3 gün sonra tam bir yıl olacak oğlu kaçırılalı.



14 yaşında okul sıralarında olması gerekirken PKK tarafından dağa kaçırıldı Abdulkadir. Batman'da yaşayan ailesinde, 7 kardeşinde koparıldı.



Okula gitmek için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Abdulkadir'i eve götürmek için geldi anne Melike Akdoğan. Çok kararlı. Artık evlat nöbetinde.



Türkiye'nin dört bir yanından, ailelere sarılmak için Diyarbakırda'ydı üniversiteliler...



Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu annelerle evlat nöbetine katıldı. Onlara destek verdi.



PKK’ya karşı çoban ateşini yakan analara destekler çığ gibi büyüyor. Türk Gençliği, kandırılan/kaçırılan çocuklarını isteyen anaların yanında yer almaya devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet eylemi yapan analara destek verdi.



PKK’nın kaçırdığı çocukların Türk Genci olduğunu vurgulayan, gençliğin analarla birlikte olduğunu söyledi.



Dokuz Eylül Üniversitesi’nin vatansever öğrencileri, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin arkasında yer alıyor.



Ege Üniversitesi’nde başlayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi’yle devam eden analara destek açıklamaları İzmir’deki diğer üniversitelerde de yapılacak.



ulusal.com.tr