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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem sürüyor

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemleri sürüyor. Aileler giderek kalabalıklaşıyor. Evladı Emrah için eyleme katılan baba Bilal Avunan, oğlunu HDP'ye sormuş, aldığı cevap "Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik" olmuş.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem sürüyor

PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde.

Bir aile daha Diyarbakır'a geldi, eyleme katıldı.

Baba Bilal Avunan yaşadıklarını anlattı. Oğlu Emrah'ı HDP'nin kaçırdığını söyledi. 

Baba Avunan, oğluna "kaç gel" diye seslendi. 

Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katılan Bilal ve Leyla Avunan çifti, oğulları gelinceye kadar oturma eylemine devam edecek.

Gözlerinde yaşlarla her gün HDP'nin merdivenlerinde oturan anneler isyan etti. 

16 yaşındaki kızı Yasemin için eyleme katılan anne Yıldız Ballı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #dhp #pkk #diyarbakır
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