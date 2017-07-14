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HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Demirel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu Demirel'in avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak, Demirel'in cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi. 

Demirel'in avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çağlar Demirel #diyarbakır #hdp
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