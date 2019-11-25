Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, evlatlarına yeniden kavuşmak ümidiyle 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapıyor.

Kızı Hayal'in, 5 yıl önce 17 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Süheyla Demir, Ağrı'dan gelerek eyleme katılmış... Kameralar karşısında güçlükle konuşan Süheyla Demir, bir kadın ve anne olarak şiddetten daha acı bir durum yaşadığını belirtti ve kadınlara seslendi.

5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl de yaşadıklarının hiçbir acıyla kıyaslanamayacağını söyledi.



ulusal.com.tr