HDP il binasını terk etti
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi HDP'lilere il binasını terk ettirdi. HDP parti çalışmalarını ilçe binalarında yapma kararı aldı.
GÜNDEM 05.11.2019, 16:14
Diyarbakır annelerinin direnişi HDP'yi kaçırdı.
Diyarbakır il binasını terk eden HDP'liler parti çalışmalarını ilçelerdeki binlarda yapma kararı aldı.
Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gelmeyeceği öğrenildi.
55 aile HDP'nin çalışmalarını durudurma kararına tepki gösterdi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerinin, başlattığı oturma eylemi, 64'üncü gününe girdi.
Anneler, "Yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler" diyor.
ulusal.com.tr
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