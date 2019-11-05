HDP il binasını terk etti

Diyarbakır annelerinin direnişi HDP'yi kaçırdı.



Diyarbakır il binasını terk eden HDP'liler parti çalışmalarını ilçelerdeki binlarda yapma kararı aldı.



Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gelmeyeceği öğrenildi.



55 aile HDP'nin çalışmalarını durudurma kararına tepki gösterdi.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerinin, başlattığı oturma eylemi, 64'üncü gününe girdi.



Anneler, "Yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler" diyor.

ulusal.com.tr