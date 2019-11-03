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HDP kongresinde skandal görüntüler

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresinde bir dizi skandala imza attı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Sayın" ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Mehmetçiğe, sivil halka kurşun sıkan teröristler için de saygı duruşunda bulunuldu.

GÜNDEM 03.11.2019, 17:49 03.11.2019, 17:55
HDP kongresinde skandal görüntüler

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bu sözleri, kongrede sarf etti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

Skandalın adresi HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi oldu.

Partililer salona "Yaşasın Rojava direnişi" sloganlarıyla girdi. Kongre açılışında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise PKK elebaşı Öcalan'a selam gönderdi.

İstanbul'un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılımın az olması dikkat çekti. Salonun 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

Vatan Partisi, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için 4 kez yargıya başvurmuştu.

ulusal.com.tr

#hdp #Sezai Temelli #abdullah öcalan #pkk #istanbul
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