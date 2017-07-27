HDP Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu’nda düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Van milletvekili Tuba Hezer’in milletvekilliğinin düşürüldü.



​Öztürk'ün milletvekilliği 324 oyla düştü.



HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın vekilliği 328 milletvekilinin oyuyla düşürüldü





Öztürk'ün PKK'lı erkek kardeşi Musa Kasım Hezer, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü, kız kardeşi Hatice Hezer ise halen terör örgütü YPG saflarında. Öztürk, daha önce de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölen PKK'lı terörist Sıdıka Yıldız'ın cenaze törenine katılmış ve bu nedenle hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı.



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