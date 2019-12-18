HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 3 HDP'li belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı.



Muş Başsavcılığınca HDP'li Bulanık ve Varto ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları hakında terör soruşturması başlatıldı. Belediye ve belde başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldı.



Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı. HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu hakkında, Terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.



Bulanık ilçesinin Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik hakkında da Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçu bulunuyor.



Muş'un Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında ise 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı.



2 belediye ve 1 belde belediye başkanı görevinden alındı. Bulanık, Erentepe Beldesi ve Varto Belediyelerine o ilçenin kaymakamları kayyum olarak atandı.

ulusal.com.tr