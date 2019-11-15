HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Bu arada, Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.