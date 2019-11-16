HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Özaydın, Öncü ve Esmez'in haklarında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca üç belediyeye görevlendirme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Çevik hakkındaki "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Çevik hakkında adli sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46. maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."